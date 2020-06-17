Рекультивацию мусорного полигона "Царево" в Подмосковье возобновят 18 июня

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Очаг возгорания на мусорном полигоне "Царево" в подмосковном городе Пушкино локализован, работы по рекультивации планируют возобновить в четверг утром. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства экологии Московской области.

"На данный момент все меры для локализации очага возгорания приняты. Ведутся работы по определению состава вещества, послужившего его причиной. Роспотребнадзор отобрал пробы атмосферного воздуха по границам санитаро-защитной зоны полигона - превышений ПДК нет. Работы по рекультивации полигона возобновятся завтра утром. Ситуация под контролем", - отметил заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида по итогам заседания оперативного штаба на полигоне "Царево", чьи слова цитирует пресс-служба.

Ранее в Минэкологии сообщили ТАСС, что рекультивация мусорного полигона "Царево" в подмосковном Пушкине приостановлена из-за обнаружения емкостей с самовоспламеняющимся на воздухе веществом неизвестного происхождения. Подрядной организацией при вскрытии тела полигона были обнаружены три закрытые бочки с веществом неизвестного происхождения, которое самовоспламеняется на воздухе. Сразу после этого работы были остановлены, сотрудники подрядной организации эвакуированы.

Там добавили, что для выработки решения и безопасного устранения веществ проведен комиссионный выезд и создан оперативный штаб с участием представителей Минэкологии Подмосковья, МЧС, Роспотребнадзора, администрации Пушкинского городского округа.

Полигон "Царево" был закрыт в 2017 году. Его рекультивация началась в 2019 году. Окончание работ планируется в 2021 году. На данный момент завершены работы по формированию тела полигона, строительству подпорной стены, созданию системы лучевого дренажа и прокладка внутреплощадочных сетей для ликвидации продуктов гниения бытовых отходов, фильтрата, свалочного газа.