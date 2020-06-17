Нацсобрание Франции одобрило законопроект об отмене чрезвычайного санитарного положения

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Законопроект о выходе из режима чрезвычайного санитарного положения, введенного на территории Франции 24 марта в связи с пандемией нового коронавируса, был одобрен в первом чтении депутатами Национального собрания (нижней палаты парламента). Трансляция слушаний, состоявшихся в среду, велась на сайте высшего законодательного органа.

Документ подразумевает прекращение с 10 июля действия особого положения, при котором правительство могло без участия парламента принимать временные декреты для оперативного реагирования на пандемию. Вместе с тем подразумевается некий переходный период с сохранением ряда ограничений, который будет продолжаться до осени. В частности, власти смогут вводить или отменять ограничения на перемещение граждан, прием посетителей в некоторых организациях и проведение собраний до 30 октября. Для повторного введения режима самоизоляции правительству вновь потребуется принимать закон о ЧП.

Единственным исключением из общего правила станут заморские департаменты Гвиана и Майотта как самые неблагополучные с эпидемиологической точки зрения французские территории. Там действие режима ЧП продлено до 30 октября. В понедельник рассмотрение данного законопроекта продолжится в Сенате - верхней палате парламента.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство государств, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По данным Министерства здравоохранения Франции, к 17 июня в стране подтверждено более 158 тыс. случаев заражения, 29,5 тыс. человек умерли.