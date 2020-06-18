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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве за сутки умерли 49 пациентов с коронавирусом

Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 3 483

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Еще 49 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"В Москве скончались 49 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.

Всего в столице умерли 3 483 человека с коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8 млн человек, около 440 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 553 301 случай инфицирования, выздоровели 304 342 человека. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

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