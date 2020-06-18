Артиллеристы запустят 200 фейерверков в Ставрополе по случаю 75-летия Победы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня. /ТАСС/. Военнослужащие артиллерийской бригады 49-й общевойсковой армии 24 июня произведут праздничный салют в Ставрополе, запустив 200 фейерверков. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"Из салютной установки "Созвездие" будет выпущено свыше 200 фейерверочных изделий, среди которых "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысят в диаметре 300 м. Звуковое сопровождение салюта обеспечит батарея гаубиц Д-30, произведя 30 залпов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что салютная установка состоит из шести модулей калибра от 105 до 310 мм. Специальное программное обеспечение, которым она оснащена, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь максимального разнообразия.

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей.

На Юге России военные парады пройдут в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе и Каспийске. В них примут участие более 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 современных образцов вооружения и военной техники, а также техники времен Великой Отечественной войны.