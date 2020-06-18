Число заразившихся коронавирусом сотрудников "АвтоВАЗа" сократилось до 16

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Число сотрудников "АвтоВАЗа", инфицированных коронавирусом, сократилось с 20 до 16. Об этом говорится в сообщении профсоюзной организации предприятия, опубликованном в группе профсоюза в сети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось о 20 сотрудниках, у которых был выявлен коронавирус.

"Инфицированных сотрудников завода - 16. Количество вазовцев, находящихся в изоляции на карантине, - 19", - сказано в сообщении.

Из-за падения продаж в условиях пандемии "АвтоВАЗ" останавливал производство автомобилей с 29 апреля по 18 мая. Сейчас завод работает в обычном режиме. 10 июня компания сообщила о решении перенести введение четырехдневной рабочей недели с 29 июня на 31 августа в связи с оживлением спроса на автомобильном рынке.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.