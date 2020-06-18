Указ о дате голосования по поправке к конституции оспорили в Верховном суде

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Исковое заявление от Рудяка Геннадия Ивановича об оспаривании указа президента РФ от 1 июня 2020 года "Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ" передано для рассмотрения судье", - сказал собеседник агентства. После изучения заявления судья примет решение о принятии или отказе в принятии иска к производству.

Общероссийское голосование по закону о поправке к конституции, согласно указу президента Владимира Путина, назначено на 1 июля.