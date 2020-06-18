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СМИ: парламент Бельгии создаст комиссию по изучению колониального прошлого королевства

Такое решение принято в контексте протестов против расизма и осквернения памятников королю-строителю Леопольду Второму

БРЮССЕЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Ведущие политические партии Бельгии приняли решение создать парламентскую комиссию по изучению деталей колониального прошлого королевства, данное решение принято в контексте протестов против расизма и осквернения памятников королю-строителю Леопольду Второму, дипломатическим путем обеспечившему Бельгии колониальное господство в Конго. Об этом сообщил в среду телеканал RTBF.

По его информации, в работе комиссии согласились принять участие как франкоязычные партии Валлонии, так и нидерландскоязычные партии Фландрии, которые объявили о намерении "пролить свет на колониальное прошлое Бельгии и открыть путь к диалогу и примирению". В работе комиссии отказалась принимать участие праворадикальная партия "Фламандский интерес", выступающая за независимость Фландрии.

С начала июня памятники Леопольду Второму в Бельгии регулярно становятся мишенями актов вандализма в связи с ключевой ролью монарха в процессе колонизации Бельгией бассейна реки Конго в 1885-1908 годах, сопровождавшегося жестокими преступлениями против местного населения. За нападениями вандалов на памятники последовали политические демарши, направленные на переименование улиц, предпринятые местными политиками. Одну из крупнейших магистралей города - бульвар Леопольда Второго предложила переименовать бургомистр брюссельской коммуны Моленбек, где проживает большой процент выходцев из Северной Африки.

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