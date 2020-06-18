"Известия": общественники предложили законсервировать мусоропроводы в жилых домах

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российские общественники предложили законсервировать мусоропроводы в многоквартирных домах. Об этом в четверг сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо Общественной палаты (ОП) РФ, Всероссийского общества охраны природы и Института развития правового общества в адрес главы Минстроя Владимира Якушева.

Как отметили общественники, действующие в жилых домах мусоропроводы часто становятся источниками неприятного запаха и шума в подъездах, приводят к появлению насекомых и грызунов, а также к возникновению пожаров. Кроме того, существование мусоропроводов препятствует развитию системы раздельного сбора мусора в России.

В своем письме авторы предлагают законсервировать мусоропроводы или же в крайнем случае использовать их только для одного вида отходов, например, органического. Также предлагается наделить управляющие компании (УК) правом в одностороннем порядке принимать решение о консервации мусоропровода, если жильцы систематически нарушают правила пользования, пишет издание. При этом отмечается, что работы по консервации мусоропроводов планируется проводить за счет собственников жилья, поскольку стоимость их обслуживания входит в платежки за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

"Инициативы Всероссийского общества охраны природы, Общественной палаты России, Института развития правового общества, безусловно, приветствуются и будут рассмотрены и проработаны, в том числе в рамках мероприятий по реализации "дорожной карты" для внедрения раздельного сбора мусора", - сообщили газете в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

Как сообщает издание, инициативу общественников поддержали в Госдуме, "Деловой России" и Общественном совете при Минстрое.

Ранее, 2 июня, заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора бытовых отходов, включающий отказ от мусоропроводов в проектируемых домах. Также план мероприятий включает подготовку предложений по обращению с пищевыми отходами в жилой застройке для повышения уровня их утилизации, вплоть до проработки вопроса об установке в жилых домах измельчителей пищевых отходов.