Оксфордский колледж намерен демонтировать памятник Сесилу Родсу

ЛОНДОН, 18 июня. /ТАСС/. Руководство Ориел-колледжа в Оксфорде объявило в среду о намерении демонтировать памятник промышленнику Сесилу Родсу (1853-1902), установленный над входом в один из корпусов учебного заведения. В распространенном колледжем заявлении говорится, что для принятия окончательного решения по этому вопросу будет сформирована независимая комиссия.

Общественная кампания за демонтаж статуи была начата в 2015 году студентами Оксфордского университета, и активизировалась в июне этого года. Выступающие против расовой дискриминации сторонники движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") в Великобритании требуют демонтировать почти 80 памятников историческим фигурам, которые были замечены в "прославлении расизма и рабства".

"Правление Ориел-колледжа сегодня проголосовало за то, чтобы создать независимую комиссию по изучению ключевых вопросов, касающихся статуи Родса, - сказано в документе. - Члены правления также высказали пожелание убрать статую Родса и памятную табличку на Кинг-Эдуард-стрит. Это пожелание будет передано независимой комиссии".

Ориел - один из 39 колледжей Оксфордского университета, и именно его выпускником был Родс, завещавший альма-матер крупную сумму денег. На протяжении последних двух недель активисты устраивали демонстрации напротив Родс-билдинг - одного из зданий колледжа, возведенного в 1911 году на деньги организатора британской колониальной экспансии в Южную Африку. Они требовали убрать памятник Родсу, называя его "международным преступником", "угнетателем-империалистом", "расистом и убийцей". Интернет-петиция за демонтаж статуи собрала почти 200 тыс. подписей.

Родс скончался в возрасте 49 лет, однако за свою не столь долгую жизнь успел стать одним из богатейших людей на планете. Он основал концерн De Beers и захватил для Британской империи обширные территории в Африке, основав колонию Родезия - ныне это территория Замбии, Малави и Зимбабве. Родс выступал против предоставления чернокожим избирательного права и мало считался с интересами коренного населения континента. По оценкам ряда исследователей, наемниками основанной Родсом Британской Южно-Африканской компании было убито порядка 60 тыс. человек.

В 2015 в ЮАР с территории Университета Кейптауна под нажимом активистов была убрана бронзовая статуя Родса. Кампания за снос памятника, получившая название "Родс должен быть повергнут", проходила под лозунгом "деколонизации" образовательной системы ЮАР. Именно после успеха активистов из ЮАР кампания с тем же названием возникла в Великобритании. Примечательно, что именно Родс учредил международную стипендию для обучения иностранных студентов в Оксфордском университете.