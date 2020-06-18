Опрос: более 40% россиян поедут в отпуск этим летом на автомобиле

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Более 40% россиян, планирующих отпуск этим летом, выберут для путешествий личный автомобиль, следует из результатов опроса "Авито Авто".

"Самым популярным транспортом для летних путешествий по России в этом году станет личный автомобиль: более 40% участников опроса, планирующих поездки, указали, что выберут именно такой способ передвижения. Также 6% респондентов отметили, что будут путешествовать на машинах друзей, а взять автомобиль в аренду оказались готовы немногие - порядка 1% опрошенных", - отмечается в исследовании, участие в котором приняли более 10 тыс. человек старше 18 лет.

На самолете в отпуск полетит лишь 25% россиян, при этом поездки на поезде оказались еще менее популярны - их планируют 19% респондентов. "Среди молодых людей от 18 до 24 лет доля предпочитающих поезда выше, чем в других возрастных группах и составляет 34%", - уточнили в "Авито Авто".

В исследовании также отмечается, что 36% россиян проведут летние отпуска на загородных дачах, а 26% - в городе. Около 22% опрошенных сообщили, что вообще не планируют этим летом брать отпуск, почти столько же - 20% - будут путешествовать по России. Отдых за рубежом предпочли только 6% респондентов.

"Среди направлений внутреннего туризма традиционно лидируют морские курорты - в Крым этим летом планируют поехать 24% респондентов, еще 19% намереваются отправиться в Сочи. В список популярных направлений также вошли Санкт-Петербург (7%), Алтай (7%), Карелия (6%) и Камчатка (5%). Посетить столицу, Урал и озеро Байкал планируют по 4% опрошенных", - следует из данных опроса.