Ярошенко готов просить о помиловании, если будет обсуждаться вопрос о его обмене

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня. /ТАСС/. Летчик Константин Ярошенко, который отбывает наказание в тюрьме в городе Данбери, готов написать прошение о помиловании. Об этом в четверг ТАСС рассказала жена россиянина Виктория Ярошенко, отметившая, что ее муж находится в подавленном состоянии из-за проблем со здоровьем.

В понедельник адвокат осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана не исключил, что после вступления приговора в силу, возможно, будет рассматриваться вопрос об обмене Уилана на осужденных в США Виктора Бута или Ярошенко. Юрист также отметил, что Уилан хочет обжаловать приговор. Во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что вопрос об обмене Уилана на россиян не обсуждается.

"Он [Ярошенко], конечно, будет рад, если все это случится, рад этому обмену. И готов даже написать прошение о помиловании, если это потребуется. Но у него сейчас такое состояние, что болит все: зубы, голова, желудок. Давление скачет. Он даже не понимает информацию, которую получает сейчас от меня, от адвоката. Настолько болит голова. Состояние подавленное", - сказала жена россиянина.

По словам собеседницы агентства, накануне Ярошенко вызвали в тюремный госпиталь, где предложили удалить зуб. Только когда россиянин написал отказ, ему предложили запломбировать больной зуб. "Ничего не прочистив, поставили пломбу. Как болел этот зуб, так и болит", - добавила Виктория Ярошенко.

Ярошенко был схвачен в мае 2010 года в Либерии сотрудниками американского Управления по борьбе с наркотиками. В ходе дознания он подвергался пыткам. После этого Ярошенко незаконно перевезли на территорию США и осудили на 20 лет по обвинению, полностью построенному на показаниях подставных агентов спецслужб.

4 июня 2020 года посольство России в США в очередной раз призвало американские власти освободить находящихся в американских тюрьмах граждан РФ из-за угрозы заражения коронавирусом. По словам главы российского дипломатического представительства в Вашингтоне Анатолия Антонова, особое беспокойство вызывает ситуация с теми, кто страдает серьезными заболеваниями.