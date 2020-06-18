Sotheby's выручила $3 млн от торгов предметами русского декоративно-прикладного искусства

ЛОНДОН, 18 июня. /ТАСС/. Выручка онлайн-торгов произведениями русского декоративно-прикладного искусства, проведенных аукционным домом Sotheby's, составила почти £2,4 млн (около $3 млн). Результаты аукциона, проходившего с 9 по 17 июня, доступны на сайте Sotheby's.

Топ-лотом торгов стала икона Спаса Вседержителя в серебряном с эмалью окладе в стиле ар-нуво фирмы Карла Фаберже. Она ушла с молотка за £375 тыс. ($470 тыс.) с пятикратным превышением оценочной стоимости в £60-80 тыс. ($75-100 тыс.). Образ в драгоценном окладе упомянут в документах Императорского кабинета как один из возможных подарков от царя Николая II (1868-1917) королю Черногории Николе I (1841-1921). Однако икона так и не досталось балканскому монарху, а в 1916 году была подарена родственниками чаеторговцу Никону Молчанову, после революции 1917 года оказавшемуся в китайском Харбине.

За £68,8 тыс. ($86,4 тыс.) была продана икона святой мученицы Александры Римской в позолоченном окладе фабрики Павла Овчинникова. За £60 тыс. ($75 тыс.) были приобретены круглые настольные часы Фаберже.

Выручка завершившихся 3 июня торгов произведениями русской живописи Sotheby's составила £5,62 млн ($7,1 млн). Картина "Неаполитанский залив" мариниста Ивана Айвазовского (1817-1900) стала топ-лотом и была продана за £2,3 млн ($2,9 млн).

В связи с пандемией вызываемого коронавирусом заболевания Sotheby's и другие аукционные дома переводят свои торги в режим онлайн. Не стали исключением и торги "русской недели", которая традиционно проходит в британской столице два раза в год - в мае - июне и в ноябре - декабре. Наряду с Sotheby's такие торги организуют Christie's, Bonhams и MacDougall's.

Онлайн-аукцион Christie's состоится с 1 по 21 июля. Торги MacDougall's завершились 30 мая, их итоговая выручка составила £2 млн ($2,48 млн). Суммарная выручка последней недели "русских торгов", прошедшей в Лондоне осенью прошлого года, достигла £37,5 млн ($48,5 млн).