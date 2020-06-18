Куба откроет 1 июля часть отелей для иностранных путешественников

ГАВАНА, 18 июня. /ТАСС/. Руководство Кубы приняло решение ослабить ограничительные меры в отношении туризма, введенные ранее для предотвращения распространения нового коронавируса в стране. Отели на островах у северного побережья республики откроются для гостей из-за рубежа с июля, сообщил в среду кубинский министр туризма Хуан Карлос Гарсиа Гранда.

"1 июля начнутся связанные с международным туризмом операции на островах Кайо-Ларго, Кайо-Коко, Кайо-Гильермо, Кайо-Крус и Кайо-Санта-Мария, - заявил он в эфире государственного телевидения. - Будет проводиться ПЦР-тестирование всех иностранных туристов, въезжающих в страну". Гарсиа отметил, что обслуживающий персонал отелей будет ежедневно проверяться на наличие инфекции, также в максимально возможной степени ограничат контакты местного населения с гостями. Регулярное международное сообщение пока не восстановлено, но для полетов на указанные острова будут разрешены чартерные рейсы.

По словам министра, продажа путевок откроется 18 июня. В этот же день руководство республики снимет ограничения на внутренний туризм, за исключением провинций Гавана и Матансас, где все еще регистрируются новые случаи инфицирования коронавирусом.

Первые три случая заражения на Кубе были подтверждены 11 марта. Для предотвращения распространения инфекции власти республики закрыли авиасообщение и запретили высадку пассажиров в портах. Согласно официальным данным, число заразившихся с начала распространения коронавируса на Кубе достигло 2 280, из которых 84 умерли, 1 999 выздоровели.