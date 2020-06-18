Переход к IT и городские экскурсии. Бизнес в Приморье перестроился за время пандемии

"Мы активнее стали работать с клиентами в социальных сетях и через мессенджеры, доработали возможности сайта, - сказал владелец магазина спортивных товаров Advance boardshop во Владивостоке Денис Горбунов. - Спрос на многие спорттовары отсутствовал полностью, и мы снимали ролики, в которых показывали инвентарь, который позволяет тренироваться дома".

Режим полной самоизоляции установили в Приморье 31 марта из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Смягчение режима началось с конца марта, когда стало известно о возобновлении работы парикмахерских, салонов красоты, ателье, а также предприятий торговли и бытового обслуживания.

ВЛАДИВОСТОК, 18 июня. /ТАСС/. Предприниматели в Приморье за время пандемии стали уделять больше внимания ведению социальных сетей, IT-технологиям и борьбе с недобросовестными конкурентами. В беседе с ТАСС представители регионального бизнеса рассказали, как им удалось перестроить работу и к каким результатам это привело.

Гендиректор приморского агентства недвижимости "Городской риэлторский центр" Сергей Косиков также отметил, что возглавляемая им компания усилила свое присутствие в социальных сетях и стала проводить регулярные вебинары для партнеров через программу видео-конференц-связи Zoom. За время пандемии в агентстве ввели и новую опцию - видеопросмотр объекта.

"Квартира - не тот товар, который можно продать через соцсети. Клиенты перед покупкой всегда осматривают недвижимость лично, но видеоролики стали одним из инструментов привлечения покупателя. Мы продолжаем снимать квартиры на видео и после снятия жестких ограничений, клиенты уже сами об этом просят", - сказал Косиков и добавил, что удаленную работу в агентстве наладили за два дня, но сам процесс дистанционного взаимодействия усложнил и замедлил его деятельность.

Гостеприимный бизнес

Генеральный директор ресторана Zuma Мария Иноземцева отметила, что для работы в новых условиях рестораторам пришлось научиться быстрее принимать решения и воплощать идеи. "Те изменения, которые раньше прорабатывались по два месяца, мы научились воплощать за неделю. Мы сильно ушли в IT-технологии, потому что сейчас продажи происходят на онлайн-площадках: в Instagram, "Яндексе" и так далее", - заявила Иноземцева, уточнив, что за время пандемии ресторан полностью изменил свой сайт, сделав его удобнее для клиентов.

Отдельным направлением работы ресторана стала поддержка медиков, которые борются с коронавирусом. Заведение стало одним из первых, кто присоединился к регулярной акции "Шефы - врачам".

"Количество людей, которые поддерживают наши инициативы в социальных сетях, говорит о том, что правильный переход в IT-плоскость повысил вовлеченность и лояльность гостей. За время пандемии посещаемость сайта выросла на 30%, а оборот доставки в сравнении с предыдущим периодом - на 100%", - отметила гендиректор ресторана.

Туристическая фирма "Пять звезд", которая ориентирована на внутренний туризм в Приморье, в период временного запрета на проведение экскурсий и туров стала больше внимания уделять борьбе с недобросовестными конкурентами. "Мы честно закрылись в марте, как и большинство официально зарегистрированных турфирм. Но туристический рынок Приморья переполнен серым бизнесом. Несколько месяцев мы совместно с региональными властями и надзорными ведомствами боролись с незаконным предпринимательством", - заявила директор турфирмы Оксана Зяблова. Она отметила, что с начала туристического сезона все больше операторов пренебрегают запретом, чтобы сохранить бизнес.

Пока в Приморье официально разрешены только экскурсии на открытом воздухе для групп не более пяти человек, сотрудники "Пяти звезд" проводят экскурсии по историческому центру Владивостока. За десять дней они организовали только две таких прогулки, и, как отметила директор, такая работа фирму пока не спасает.

Производство в новых условиях

Перестроились за время пандемии и производственные предприятия. Как сообщила директор швейного производства компании "ИМО" Татьяна Ермакова, предприятие за несколько дней перешло с пошива школьной формы на изготовление многоразовых масок. "Когда мы поняли, что в Приморье не хватает масок, мы начали их выпускать из той ткани, которая была на складе. Потом заказали специальные материалы и начали производить защитные комбинезоны и медицинские халаты", - сказала она.

Руководитель предприятия добавила, что быстрая смена направленности позволила сохранить все рабочие места, а также привлечь швей с тех производств, которые временно закрылись. "В день мы шили по три тысячи масок, по 300 комбинезонов и халатов. Иногда выходили на работу и в выходные. Сейчас спрос снижается, и мы возвращаемся к изготовлению одежды", - отметила Ермакова.

Помощь бизнесу

Правительство РФ в марте приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин в апреле подписал закон о праве представителей малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за эпидемии коронавируса, на кредитные каникулы. В соответствии с ним, заемщики могут до 30 сентября обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года. По данным пресс-службы Дальневосточного ГУ Банка России, банки уже реструктурировали около 8 млрд рублей кредитов субъектов малого и среднего бизнеса Приморья.

Примерно три четверти предпринимателей в Приморском крае успели подать заявления и на получение зарплатных субсидий от правительства - организациям и ИП, относящимся к пострадавшим отраслям, по поручению Путина выплачивается прямая безвозмездная финансовая поддержка в размере 12,1 тыс. рублей на одного сотрудника в месяц.

Кроме того, правительство Приморского края приняло решение о сохранении для предпринимателей Владивостока возможности занимать арендованные земли до конца года даже при отсутствии возможности оплачивать аренду.

Как сообщало полпредство президента в Дальневосточном федеральном округе, регионы Дальнего Востока получат из федерального бюджета 2,9 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях пандемии. Вице-премьер - полпред президента в округе Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России и аппарату полпредства проанализировать выполнение дальневосточными регионами поручений президента и федерального правительства, которые касаются мер поддержки предприятий и организаций.