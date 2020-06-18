Артиллерийские салюты в честь Дня Победы прогремят в восьми городах ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 18 июня. /ТАСС/. Праздничные артиллерийские салюты в честь Дня Победы пройдут в восьми городах Дальневосточного федерального округа, в их подготовке и проведении примут участие более 300 военных, сообщила в четверг пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"В ознаменование 75-й годовщины Парада Победы в Великой Отечественной войне салютными дивизионами Восточного военного округа будут проведены праздничные салюты в городах Хабаровске, Белогорске, Владивостоке, Уссурийске, Чите, Улан-Удэ, Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском. В завершении праздничных мероприятий 24 июня в 22:00 будут задействованы более 40 артиллерийских орудий и порядка 20 салютных установок", - сообщила пресс-служба.

В подготовке и проведении салютов участие примут более 300 военных, около 20 единиц автомобильной и специальной техники и израсходовано около 3 тыс. боеприпасов. Чтобы снизить риск распространения коронавируса, подразделения радиационной, химической и биологической защиты дезинфицируют транспорт, на котором перевозят людей, за всеми участниками тренировок пристально наблюдают военные медики, а тренируются военные в средствах индивидуальной защиты.

По данным пресс-службы Восточного военного округа, всего на территории округа 24 июня пройдут семь парадов и 47 торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В них примут участие около 21 тыс. человек, в том числе от Восточного военного округа - более 16,5 тыс. военнослужащих, от других ведомств - более 4,2 тыс. человек. Планируется задействовать свыше 600 единиц колесной и гусеничной техники.

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Выбор даты неслучаен: именно в этот день в 1945 году состоялся первый парад Победы на Красной площади.