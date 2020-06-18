В Японии представят приложение для отслеживания контактов с носителями коронавируса

ТОКИО, 18 июня. /ТАСС/. Власти Японии представят 19 июня приложение для смартфонов с функцией отслеживания контактов с зараженными новым коронавирусом. Об этом в четверг заявил на пресс-конференции в Токио министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура.

"Мы планируем завтра представить приложение для отслеживания контактов с зараженными коронавирусом. Благодаря ему вы сможете получать уведомление в случае, если кто-то из находившихся поблизости с вами людей заразился. Главным приоритетом для нас является сохранность личных данных, поэтому никакой информации, например номеров телефона и имен, указывать при установке не нужно. Таким образом, люди получат возможность как можно раньше узнать о том, что они могли оказаться в группе риска", - сказал он.

Программа будет работать следующим образом: при включенном передатчике Bluetooth смартфон пользователя зафиксирует во внутренней памяти смартфоны других ее пользователей, если они находились на расстоянии менее 1 метра в течение 15 минут и более. В случае обнаружения коронавируса или каких-либо симптомов заражения человек должен будет самостоятельно внести эту информацию в приложение.

После этого на все смартфоны из списка близких контактов за последние две недели будет отправлено соответствующее уведомление. Кроме того, вместе с уведомлением пользователи получат список медицинских учреждений, где можно пройти тест на коронавирус. Никаких конкретных данных о том, когда пользователь находился рядом с заразившимся, при этом указываться не будет, поскольку приложение не собирает информацию о геолокации.

Сомнительные перспективы

Разработку программы в Японии, как отмечает газета Nikkei, помогала осуществлять корпорация Microsoft. Изначально ее хотели запустить в первой половине мая, однако из-за смены подрядчика произошла задержка.

Для ее эффективной работы необходимо, чтобы она была установлено как минимум у 60% населения страны. Тем не менее, даже несмотря на заверения властей в отсутствии опасности утечки персональных данных, добиться такого показателя будет сложно. Например, в Сингапуре, где подобное приложение доступно с марта, его скачали не более 40% жителей, резюмирует издание.

Другой проблемой является тот факт, что пользователи приложения в Японии не получат приоритета в тестировании на коронавирус. Кроме того, принудить их к режиму самоизоляции после обнаружения контактов с зараженным власти также не смогут из-за отсутствия соответствующего законодательства.

Ситуация в Японии

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим чрезвычайной ситуации. 16 апреля власти расширили его на всю территорию страны и затем продлили до 31 мая. Не дожидаясь этого срока, правительство 14 мая объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране - в 39 из 47 префектур. Через неделю власти также приняли решение об отмене ограничительных мер в Киото, Осаке и Хёго. С 25 мая режим ЧС снят в оставшихся префектурах - Токио, Канагаве, Сайтаме, Тибе и Хоккайдо.

Общее число инфицированных на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, по последним данным, превысило 18,4 тыс., умерли более 945.