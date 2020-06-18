Восстановленный автомобиль ГАЗ-АА "Полуторка" впервые возглавит парад Победы в Уссурийске

ВЛАДИВОСТОК, 18 июня. /ТАСС/. Советский грузовой автомобиль ГАЗ-АА "Полуторка" впервые примет участие в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в приморском городе Уссурийске. Раритетная машина возглавит праздничную колонну техники, сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) в четверг.

"Впервые в параде Победы в Уссурийске будет участвовать автомобиль ГАЗ-АА, который также называют "Полуторка". Специалисты восстановили его к параду, он возглавит колонну техники", - сообщили в пресс-службе.

Чтобы подготовить машину к празднику, специалисты ремонтной роты смазали узлы и агрегаты, очистили корпус и детали автомобиля от ржавчины, провели антикоррозийную обработку перед покраской и другие работы. Этот автомобиль грузоподъемностью 1,5 тонны выпускался в советское время на Горьковском автозаводе. Образцом для него послужил грузовик "Форд" модели АА образца 1930 года, впоследствии грузовик перепроектировали по отечественным чертежам.

В механизированной колонне, которую возглавит раритетный автомобиль, зрители также смогут увидеть новейшие многоцелевые бронеавтомобили "Тигр", РСЗО "Ураган", "Торнадо-Г", ракетные комплексы "Искандер-М", армейские мотовездеходы АМ-1 и другие образцы военной техники, стоящие на вооружении Приморского краснознаменного объединения ВВО. Всего от Приморского краснознаменного объединения ВВО в этом году в военном параде примет участие свыше 90 единиц военной техники.

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Выбор даты неслучаен: именно в этот день в 1945 году состоялся первый парад Победы на Красной площади.