Для сахалинцев и курильчан в три раза сокращают период домашней обсервации

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июня. Власти Сахалинской области в четверг приняли решение сократить период домашней обсервации для возвращающихся на острова жителей с 14 до 5 дней. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Ранее все прибывающие в регион обязаны были проходить 14-дневный карантин, если у них не выявлена коронавирусная инфекция. Люди с местной пропиской находились на домашней изоляции, без нее - в специально подготовленных обсерваторах.

"Для сахалинцев и курильчан значительно сократят период домашней обсервации. Теперь жители области, возвращаясь с материка, будут находиться в изоляции вместо 14 всего 5 дней. Такое решение было выработано в связи с многочисленными обращениями людей об организации семейного отдыха. Глава региона Валерий Лимаренко получил их в социальных сетях во время и после вчерашней прямой линии", - сообщили в пресс-службе.

По информации областных властей, за три дня до прибытия в регион жителям области необходимо пройти тестирование на коронавирус. По прилете также следует сдать экспресс-анализ на коронавирусную инфекцию и подписать соответствующее предписание Роспотребнадзора. На третий день нужно пройти еще одно тестирование, а на пятый можно выйти на работу. На 8-10 день житель области обязан сдать заключительный тест на коронавирус, а на 13-14 день - сделать компьютерную томографию легких.

Ситуация в регионе

В Сахалинской области действуют одни из самых жестких в стране ограничительных мер для приезжих. Прибывающие в островной регион пассажиры должны иметь отрицательные результаты экспресс-тестов на коронавирус, полученные не ранее чем за три дня до приезда, а также пройти повторный тест в аэропорту и на паромной переправе сразу после приезда. Кроме того, при въезде в область необходимо наличие цифрового пропуска, получить его могут официально работающие там или имеющие близких родственников.

Прибывающие с отрицательными тестами (до введенных сегодня новых правил) проходили двухнедельный карантин дома при наличии местной прописки. Люди без местной регистрации по-прежнему будут оставаться в обсерваторах на 14 дней. В области работает 22 обсерватора, в основном в Южно-Сахалинске, для временного содержания граждан приспособили гостиницы, спорткомплексы.

В области проходят лечение 297 человек, инфицированных коронавирусом, 111 пациентов выписаны. Летальных исходов за все время пандемии не зарегистрировано. Сахалинская область входит в число субъектов страны с самыми низкими показателями по заболеваемости и является единственным регионом в России, вышедшим на третий этап снятия режима самоизоляции.