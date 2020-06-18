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Пандемия коронавируса нового типа

На Камчатке открывается седьмое медучреждение для лечения только пациентов с коронавирусом

Моногоспиталь рассчитан на 180 человек

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июня. /ТАСС/. Корпус камчатской краевой больницы, перепрофилированный для работы с инфицированными коронавирусом, готов к приему пациентов. Об этом сообщил во время брифинга с журналистами в четверг заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

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"Финальные работы по подготовке к перепрофилированию терапевтического корпуса краевой больницы для работы с COVID-больными завершены. Моногоспиталь на 180 мест готов начать работу", - сказал Василевский.

Таким образом, на полуострове работают семь медучреждений, перепрофилированных во время пандемии в работу с пациентами с коронавирусом.

Камчатский край в настоящий момент лидирует среди регионов ДФО по количеству заразившихся коронавирусом на 100 тыс. населения, а ежесуточный прирост числа пациентов с подтвержденным диагнозом составляет около 3%, что выше, чем в большинстве субъектов макрорегиона.

На Камчатке зарегистрировано более 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 524 человека выздоровели, 38 пациентов умерли. По данным краевого Минздрава, 12% всех заразившихся коронавирусом на Камчатке - работники медучреждений.

Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ранее поручил Минздраву РФ направить в Камчатский край достаточное число медицинских работников. В регионе уже работают медики из Хабаровска, Владивостока, Москвы.

Теги
РоссияКамчатский крайПандемия коронавируса нового типа
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