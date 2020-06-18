Нарышкин: речь де Голля 18 июня 1940 года стала важной вехой истории Второй мировой войны

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Обращение заместителя министра национальной обороны Франции Шарля де Голля с призывом ко всем французам продолжать борьбу против Германии, которое прозвучало ровно 80 лет назад - 18 июня 1940 года, стало важной вехой в истории Второй мировой войны. Такое мнение высказал ТАСС председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

"К тому моменту многие французы уже боролись с оккупационным режимом с оружием в руках. Благодаря этим отважным людям Франция не только сохранила национальное достоинство, но и вошла позднее в круг держав-победительниц", - сказал он.

Нарышкин напомнил, что в рядах движения Сопротивления сражались тысячи советских граждан, и даже это понятие было введено в оборот русским эмигрантом. "Символично, что в широкий оборот понятие "Resistance" ("Сопротивление") в 1940 году ввел русский эмигрант Борис Вильде, назвавший так издаваемую им нелегальную газету. На территории Франции сражались тысячи советских граждан - бывшие военнопленные, бежавшие из нацистских лагерей, и мирные жители, угнанные в фашистское рабство. Имена Василия Порика, Надежды Лисовец, Розалии Фридзон навсегда вписаны в историю Французской Республики", - отметил председатель РИО.

Он подчеркнул, что символом борьбы советского и французского народов против нацизма стал и авиационный полк "Нормандия - Неман", память о героях которого чтут в России. "Советский Союз оказывал активную поддержку французским патриотам. Уже в 1944 году генерал де Голль впервые посетил Москву и подписал со Сталиным соглашение о военно-дипломатическом сотрудничестве. Известным символом союзнических отношений СССР и Франции стал легендарный авиационный полк "Нормандия - Неман", прошедший по дорогам войны от Подмосковья до Кенигсберга. Память об этих отважных людях бережно хранится в нашей стране", - добавил Нарышкин.