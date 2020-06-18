В Приморье увеличили количество целевых мест для обучения медиков

ВЛАДИВОСТОК, 18 июня. /ТАСС/. Целевой набор на медицинские специальности увеличили в Тихоокеанском государственном медицинском университете (ТГМУ). Вуз примет на обучение по целевым направлениям почти на 50 человек больше, чем в прошлом году, сообщается в четверг на сайте правительства Приморского края.

"Тихоокеанский государственный медицинский университет примет на обучение по целевым направлениям 328 абитуриентов. Более половины из них, 166 целевых мест, отданы для Приморья. После окончания университета молодые специалисты будут обязаны отработать от трех до пяти лет в государственной медицинской организации, которая их направила", - говорится в сообщении.

С 20 июня абитуриенты, поступающие по целевому набору, начнут заключать договоры с медучреждением и вузом. Поступить на обучение в ТГМУ целевики смогут по наиболее востребованным специальностям - "Лечебное дело", "Педиатрия" и "Медико-профилактическое дело".

Ректор медуниверситета Валентин Шуматов отметил, что число специализаций расширяется уже второй год подряд. "В прошлом году целевиков принято в три раза больше. Тогда Министерство здравоохранения РФ определило для Приморья 500 бюджетных мест, из которых 283 - целевой набор. В этом году таких мест уже 328", - сказал он. В этом году 50 мест предусмотрено для абитуриентов из льготных категорий - это дети-сироты и инвалиды.

Заместитель директора Владивостокского базового медицинского колледжа Наталья Ананьина сообщила ТАСС, что в этом году на 50 человек больше смогут поступить на специальность "Сестринское дело".

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что целевой прием в ординатуры медицинских вузов по дефицитным специальностям надо довести почти до 100%. Он предложил изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям: по специальности "Лечебное дело" - 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности "Педиатрия" - 75%.