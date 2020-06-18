Ко Дню рождения "Парк ремесел" на ВДНХ подготовили праздничную онлайн-программу

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. "Парк ремесел" на ВДНХ подготовил онлайн-программу для горожан ко Дню рождения, который пройдет в четверг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Парк ремесел" был открыт в рамках масштабной программы возрождения ВДНХ и стал одним из семи тематических кластеров на территории выставки. Он объединяет функции коворкинга и творческого пространства: здесь работают художественные и ремесленные мастерские, проводятся образовательные и тематические программы. За четыре года в парке прошли более пяти тысяч мастер-классов и десятки праздников", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Онлайн-программа начнется в 12:00 мск c мастер-класса школы сыроделия. Участников научат выбирать, резать и подавать к столу разные сорта сыра. В 14:00 мск творческое занятие для всех желающих проведет мастерская фарфора.

"Пользователям покажут, как изготовить фарфоровую посуду. В 15:00 мск флористы цветочной мастерской расскажут, как правильно собирать полевые цветы и составлять из них красивые букеты. А в 18:00 мск дизайнер продемонстрирует всем желающим несложную технику окрашивания тканей, с помощью которой можно обновить старую одежду. Прямые трансляции мастер-классов пройдут на официальной странице ВДНХ в социальной сети "Одноклассники", - говорится в сообщении.

В "Парке ремесел" работают 18 общественных мастерских, большая часть которых располагается в "Доме ремесел". Он открыт в отреставрированном павильоне № 47 "Свиноводство". Среди резидентов парка - школа сыроделия, керамическая и карамельная мануфактуры, косметическая лаборатория, студия архитектуры, дизайна мебели и интерьеров и другие мастерские ремесленников, реставраторов, художников и промышленных дизайнеров. Также к "Парку ремесел" относятся "Рыбацкая деревня", семейный образовательный центр "Городская ферма" и кафе, которое открылось в обновленном павильоне "Верблюдоводство".