В течение 2019 года число беженцев в мире выросло почти до 80 млн

ЖЕНЕВА, 18 июня. /ТАСС/. Более 1% населения Земли - это беженцы или перемещенные лица, а за 12 месяцев их число выросло почти на 9 млн, говорится в опубликованном в четверг в Женеве ежегодном докладе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

По состоянию на конец 2019 года в мире 79,5 млн человек вынужденно покинули родные места, указывает УВКБ. Из них 45,7 млн находятся на территории своих стран, 29,6 млн пересекли границу и являются беженцами, 4,2 млн ожидают за рубежом завершения процедуры предоставления убежища. "Проблема вынужденного переселения затрагивает сейчас более одного процента человечества", - говорится в документе. В конце 2018 года в мире было 70,8 млн беженцев и перемещенных лиц.

Говоря о росте количества вынужденных переселенцев за последний год, УВКБ обращает внимание на "новое перемещение населения в 2019 году, прежде всего в Демократической Республике Конго, районе Сахеля, Йемене и Сирии". Авторы доклада напоминают, что 13,2 млн сирийцев - это беженцы и внутренне перемещенные лица.

В Управлении Верховного комиссара пришли к выводу, что "перспективы возвращения для беженцев уменьшаются". Если в 1990-е годы ежегодно в среднем 1,5 млн человек возвращались на родину, то за последнее десятилетие это число упало до 385 тысяч в год. Таким образом, число вынужденно покинувших свои дома людей сегодня "значительно больше, чем предлагаемые для них решения".

"Мы видим изменившуюся реальность вынужденного переселения людей в наши дни. Оно стало не только более масштабным, но просто не является более краткосрочным и временным явлением", - заявил, представляя доклад, верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. По его словам, мировому сообществу следует более решительно добиваться урегулирования "длящихся годами конфликтов, являющихся глубинной причиной такого огромного страдания".

По данным УВКБ, за последние 10 лет число беженцев и перемещенных лиц выросло в мире почти в два раза - с 41 млн до 79,5 млн. При этом 77% находятся в ситуации, когда пребывание на чужбине сильно затянулось. Так, в случае с Афганистаном речь идет уже о пятом десятилетии. На пять государств приходится две трети всех беженцев: это Сирия, Венесуэла, Афганистан, Южный Судан и Мьянма.