В Татарстане разрешили проведение массовых мероприятий при соблюдении санитарных мер

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Татарстана разрешили с четверга проводить органам государственной и муниципальной власти развлекательные, культурные и спортивные мероприятия при соблюдении профилактических мер для нераспространения коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

"Допускается организация и проведение органами государственной власти и органами муниципального самоуправления мероприятий в форме, обеспечивающей соблюдение профилактических мер в условиях распространения коронавируса", - говорится в постановлении. Изменения вступают в силу с 18 июня.

Кроме того, в регионе с 18 июня отменили обязательную двухнедельную обсервация для приехавших из-за рубежа и заменили ее обязательной самоизоляцией.

"Обязать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки обеспечить самоизоляцию в течение 14 календарных дней по месту проживания (пребывания) граждан, прибывших (вернувшихся) в Республику Татарстан с 18.06.2020 с территорий иностранных государств, а также граждан, совместно проживающих с указанными лицами в период обеспечения изоляции", - говорится в обновленном пункте ранее принятого постановления.

С 22 июня в республике возобновляют работу государственные центры реабилитации инвалидов, для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

По данным регионального оперштаба, в Татарстане зарегистрировано 4 040 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2 874 человека, 12 пациентов умерли.

Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 553 301 случай заражения, выздоровели 304 342 человека, умерли 7 478. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.