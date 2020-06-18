Опрос: ФСБ и Генпрокуратура пользуются наибольшим доверием россиян в борьбе с коррупцией

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян выразили наибольшее доверие в вопросах борьбы с коррупцией ФСБ и Генеральной прокуратуре, наименьшим доверием пользуется МВД России. Об этом говорится в ежегодном докладе генерального прокурора Совету Федерации.

В нем уточняется, что в прошлом году был проведен соцопрос об оценке гражданами, включая представителей бизнес-сообщества, эффективности применяемых антикоррупционных мер, направленных на предупреждение и профилактику коррупционных проявлений. "Оценивая уровень доверия к государственным органам, осуществляющим борьбу с коррупцией, респонденты ответили, что больше всего доверяют ФСБ России и Генеральной прокуратуре, меньше всего - МВД России (70% оценили уровень доверия как низкий)", - говорится в документе.

Кроме того, более половины опрошенных отметили, что предпочтут сообщить о факте коррупции, а подавляющее большинство (80%) готовы отказаться от дарения и получения подарков в целях борьбы с коррупцией.

Результаты показали также, что почти 87% одобряют государственную антикоррупционную политику по ужесточению мер в отношении коррупционеров. При этом 86% из них полагают необходимым дальнейшее усиление антикоррупционных мер.

Опрос проводился Генеральной прокуратурой РФ во взаимодействии с правоохранительными органами, Федеральной службой государственной статистики, Всероссийским центром изучения общественного мнения, Фондом "Общественное мнение" и при содействии уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. В нем приняли участие более 38 тыс. респондентов.

Вместе с тем, согласно данным ФСО России, деятельностью органов государственной власти по противодействию коррупции в 2019 году удовлетворено 26,6% населения (в 2018 году - 22,7%). Наиболее высокий показатель отмечен в Тульской области (50,8%).