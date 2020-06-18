Прокуратура выявила многочисленные нарушения прав граждан на доступную медпомощь

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Прокуроры выявили многочисленные нарушения прав граждан на доступную медицинскую помощь. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Проводимыми проверками выявлены многочисленные нарушения прав граждан на доступную медицинскую помощь, бесперебойное лекарственное обеспечение, а также непринятие уполномоченными органами власти необходимых мер по обеспечению соблюдения режима повышенной готовности", - отметили в надзорном ведомстве.

Внимание уделяется и необходимому оснащению учреждений здравоохранения. Так, по итогам принятых прокуратурой Республики Крым мер реагирования министерством здравоохранения республики организованы закупка 36 аппаратов искусственной вентиляции легких и ремонт 28 таких аппаратов. В Костроме выявлены факты поставки недоброкачественных и незарегистрированных аппаратов ИВЛ. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ ("Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий"). В Приморском крае после прокурорского вмешательства региональным министерством здравоохранения в медицинские учреждения осуществлена дополнительная поставка свыше 45 тыс. единиц защитных костюмов, респираторов, очков и высоких бахил. "Принятие аналогичных мер потребовалось в 24 регионах страны", - сообщили в Генпрокуратуре.