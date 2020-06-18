Общее число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 130 тыс.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Общее число пациентов, выздоровевших после коронавируса, выросло в Москве на 2 046 и достигло 130 431. Об этом сообщила в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 046 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 130 431", - сказала заммэра.

Она напомнила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать волонтерами для помощи болеющим или донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

В Москве, по данным федерального штаба на утро 17 июня, всего было выявлено 209 745 случаев заражения, умерли 3 434 человека. Число выздоровевших за сутки в последние недели регулярно превышает количество новых случаев, максимальное число выписавшихся на данный момент пришлось на 26 мая - 8 033 человека.

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