В шести городах Казахстана 20-21 июня закроют общественные места

НУР-СУЛТАН, 18 июня. /ТАСС/. Правительство Казахстана приняло решение о введении дополнительных ограничительных мер 20-21 июня, в частности в шести городах, в том числе в столице, будет приостановлена работа торгово-развлекательных центров и рынков. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана в четверг по итогам заседания межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

"С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в ряде регионов Казахстана МВК приняла решение о введении дополнительных ограничительных мер в выходные дни 20-21 июня. По городам Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар и Экибастуз приостановить деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров; допустить работу объектов общественного питания только на открытом воздухе в уличном формате с сохранением социального дистанцирования; ограничить работу общественного транспорта", - говорится в сообщении.