Прокуратура с начала пандемии в России выявила более 30 тыс. нарушений законов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Прокуроры выявили в России более 30 тыс. нарушений закона в сфере соблюдения прав граждан и интересов государства в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Всего прокурорами в период пандемии выявлено 30,5 тыс. нарушений закона, для их устранения внесено 13,1 тыс. представлений, в суды направлены 6,1 тыс. исков, объявлены 10,4 тыс. предостережений", - отметили в надзорном ведомстве. По результатам принятых мер реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечены более 6 тыс. человек, возбуждено и расследуется 73 уголовных дела.

Всего было проведено свыше 32,8 тыс. проверок, которыми охвачены учреждения здравоохранения, социального обслуживания, хозяйствующие субъекты, осуществляющие оказание услуг населению, органы государственной власти и местного самоуправления. "Прокурорами пресекаются нарушения, связанные с несвоевременными выплатами стимулирующего характера, необоснованным занижением их размера, неправомерным удержанием налога на доходы физических лиц, ненадлежащим обеспечением работников средствами индивидуальной защиты, их понуждением к оформлению отпусков без сохранения заработной платы, незаконным сокращением штатной численности работников", - пояснили в Генпрокуратуре.

Так, прокуроры добились перечисления медицинским работникам стимулирующих выплат в размере более 1,1 млрд рублей, восстановлены права 38,6 тыс. работников учреждений здравоохранения.