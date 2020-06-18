Прокуратура проверит клоны сайта голосования по поправкам в конституцию

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Прокуратура Москвы по поручению Генеральной прокуратуры проведет проверку в связи с появлением ресурсов-клонов сайта голосования по поправкам в Конституцию России. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Генеральная прокуратура поручила прокуратуре Москвы проверить опубликованную в СМИ информацию о деятельности информационных ресурсов-клонов интернет-сайта голосования по поправкам в Конституцию России", - отметили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки будет решен вопрос о блокировке данных ресурсов и привлечению виновных лиц к ответственности.