{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Голосование по поправкам в конституцию
Обновлено 

Прокуратура проверит клоны сайта голосования по поправкам в конституцию

По результатам проверки будет решен вопрос о блокировке ресурсов и привлечению виновных к ответственности

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Прокуратура Москвы по поручению Генеральной прокуратуры проведет проверку в связи с появлением ресурсов-клонов сайта голосования по поправкам в Конституцию России. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Генеральная прокуратура поручила прокуратуре Москвы проверить опубликованную в СМИ информацию о деятельности информационных ресурсов-клонов интернет-сайта голосования по поправкам в Конституцию России", - отметили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки будет решен вопрос о блокировке данных ресурсов и привлечению виновных лиц к ответственности.

Теги
РоссияГолосование по поправкам в конституцию
В шести городах Казахстана 20-21 июня закроют общественные места
Также там приостановят деятельность ТРЦ и ограничат работу общественного транспорта
Читать полностью