AP: в Ричмонде неизвестные осквернили памятник темнокожему теннисисту

ТАСС, 18 июня. Вандалы в городе Ричмонд (штат Вирджиния) испортили краской памятник темнокожему американскому теннисисту Артуру Эшу (1943-1993). Об этом в четверг сообщило агентство Associated Press.

Неизвестные в среду оставили на монументе надпись "Жизни белых имеют значение" - в противовес лозунгу "Жизни темнокожих имеют значение" одноименного общественно-политического движения, которое борется за права афроамериканцев. Отмечается, что надпись с памятника уже стерли местные жители.

Памятник Эшу, уроженцу Ричмонда, был установлен в городе в 1996 году. Теннисист трижды выигрывал турниры серии Большого шлема в одиночном разряде - Открытый чемпионат США в 1968 году, Открытый чемпионат Австралии в 1970 году и Уимблдон в 1975 году. Помимо этого, Эш побеждал в Австралии и на Открытом чемпионате Франции в парном разряде. На его счету также четыре Кубка Дэвиса в составе сборной США.

Статуя Эша была исписана на фоне продолжающейся борьбы с памятниками в Ричмонде. Ранее демонстранты опрокинули там памятник президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису (1808-1889). Кроме того, была снесена статуя в честь артиллерийского подразделения Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865). Ее столицей являлся Ричмонд.

Очередная волна борьбы с памятниками в честь конфедератов началась в США на фоне массовых протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.