НУР-СУЛТАН, 18 июня. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, размещенном на его сайте.

При этом отмечается, что повода для беспокойств нет, он продолжает работать дистанционно.