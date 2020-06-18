НУР-СУЛТАН, 18 июня. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, размещенном на его сайте.
При этом отмечается, что повода для беспокойств нет, он продолжает работать дистанционно.
Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются. В республике выявили 15 877 случаев инфицирования коронавирусом, 9 902 человека выздоровели, 100 умерли.
Назарбаев, руководивший Казахстаном на протяжении почти 30 лет, 19 марта 2019 года сложил с себя полномочия главы государства. При этом он сохранил за собой посты председателя Совета безопасности республики, правящей партии "Нур Отан" ("Свет отечества"), Ассамблеи народа Казахстана, члена Конституционного совета, имеет статус почетного сенатора.