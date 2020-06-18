Сборник современных бурятских сказок издадут в Забайкалье по президентскому гранту

ТАСС, 18 июня. Сборник современных сказок на бурятском и русском языках издадут в Забайкалье на средства президентского гранта - более 1,6 млн рублей. Авторами произведений станут участники конкурса "Через сказки - к языку", который организован для популяризации родного языка среди молодого поколения бурят, сообщила в четверг ТАСС председатель региональной общественной организации бурят, руководитель проекта Долсон Жалсанова.

Фонд президентских грантов по итогам второго конкурса 2020 года поддержит 16 забайкальских проектов. Некоммерческие организации региона получат 21,5 млн рублей на их реализацию.

"О своей победе в конкурсе президентских грантов мы узнали два дня назад, но работу начали заранее. Уже известен состав жюри, которое возглавит поэт и прозаик Батожаргал Гармажапов. Над иллюстрациями к книге будет работать молодой, но уже известный художник Зорикто Ешиев. Авторами сказок могут стать все желающие, даже дети. Произведения пройдут конкурсный отбор, и около 40 сказок войдут в издание", - сказала Жалсанова.

Председатель общественной организации отметила, что участие в конкурсе и создание сборника сказок уже вызывает большой интерес в социальных сетях. Организаторы рассчитывают, что в конкурсе примут участие не менее 50 человек, которые владеют бурятским языком. Для молодого поколения это станет стимулом, чтобы улучшить свои знания.

"Старшее поколение языком владеет, а молодежь живет в русскоязычном обществе и утрачивает знания. Интерес к языку у них есть, а возможностей его изучать и использовать - очень мало", - считает Жалсанова. Сборник сказок издадут тиражом в тысячу экземпляров. Книги подарят библиотекам, школам и детским садам Забайкальского края.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов.