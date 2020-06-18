В Рособрнадзоре считают, что результаты ЕГЭ из-за пандемии не ухудшатся

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Ситуация с пандемией и дистанционная подготовка к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) не отразятся негативно на результатах выпускников, так как у них было больше времени на подготовку. Такое мнение выразил в четверг врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках "Горячей линии ЕГЭ-2020".

"Дополнительный месяц получен выпускниками этого года к нормальной подготовке к экзамену. Это тоже некий бонус. Да, было трудно на самоизоляции, не было общения, тем не менее, вот это ограничение привело во многих случаях к тому, что ребята больше времени уделили подготовке, больше проявили самостоятельность. Есть различные скептические прогнозы - хуже сдадут или лучше. Время покажет, но я почему-то внутренне уверен, что результаты будут точно не хуже прошлых лет", - сказал Музаев.

Основная волна сдачи ЕГЭ-2020 в России была перенесена из-за пандемии коронавируса и начнется с 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которое планируют поступать в вузы. Вторая волна сдачи для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в экзаменах в июле, назначена на 3, 5, 7 и 8 августа.

Маски и перчатки

Организаторы ЕГЭ и наблюдатели должны носить маски и перчатки во всех пунктах сдачи экзамена. Решение об обязательном использовании этих средств защиты школьниками принимают власти каждого региона, заявил врио главы Рособрнадзора.

"Пункт, который касается масок и перчаток, необходимы они или нет. Этот пункт является обязательным для организаторов экзамена. Во-первых, это в основном взрослые, <...> это наибольшая группа риска. И чтобы дети, которые пришли у нас в пункт [сдачи ЕГЭ], тоже были ограждены от того, что могут заразиться от организатора экзамена или общественного наблюдателя, - сказал Музаев. - По поводу ребят - по использованию средств защиты - решают региональные органы власти совместно с региональным оперативным штабом".

Он подчеркнул, что пункты сдачи ЕГЭ в обязательном порядке будут дезинфицироваться перед проведением экзамена. Музаев заверил, что расходы по обеспечению безопасности в местах сдачи экзаменов не лягут на плечи родителей. "Они лягут на организаторов экзамена. Если в субъекте решили, что дети тоже должны использовать в обязательном порядке средства, они также должны быть представлены в пункте проведения экзамена бесплатно", - добавил врио главы Рособрнадзора.

Средства индивидуальной защиты будут бесплатно выдавать в пунктах проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

"На плечи родителей эти расходы не лягут. Что касается организаторов экзамена, взрослых, которые будут обслуживать пункт проведения экзамена, маски, перчатки, средства защиты, дезинфекции - все это ложится на региональные органы управления. <…> Эти средства защиты должны быть представлены бесплатно. Если в субъекте решили, что дети тоже должны использовать эти средства, они также должны быть предоставлены бесплатно", - сказал Музаев, уточнив, что пункты проведения экзамена будут продезинфицированы, при входе медработники будут замерять температуру участников и организаторов.

"Если температура высокая, молодого человека не пустят в пункт проведения экзамена, и ему придется сдавать экзамен в другие дни", - подчеркнул он.

Справки об отсутствии коронавируса

Школьникам не нужно будет приносить на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) справки об отсутствии коронавируса.

"В совместных методических рекомендациях Роспотребнадзора и Рособрнадзора такого требования нет. То есть массово сдавать анализы, приносить справки нет необходимости, и этого требования не предъявляется", - сказал Музаев.

При этом он отметил, что аллергикам с симптомами, схожими на ОРВИ, все же лучше получить справку. "Если у вас есть сомнения по этому поводу, лучше сразу взять в больнице справку. Если на входе в пункт будут какие-то вопросы, предъявите эту справку. Мы эти рекомендации в регионы направили", - ответил он на вопрос, поступивший в рамках горячей линии.

Врио главы Рособрнадзора уточнил, что организаторам ЕГЭ также не надо будет предъявлять справку об отсутствии коронавируса.

Ранее Министерство просвещения РФ утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Пробные экзамены пройдут 29 и 30 июня. В пятницу, 3 июля, пройдут экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Экзамены по русскому языку пройдут 6 и 7 июля, по математике профильного уровня - 10 июля, по истории и физике - 13 июля, по обществознанию и химии - 16 июля. Иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский, за исключением "Говорения" - его сдадут 22 и 23 июля) и биологию выпускники школ будут сдавать 20 июля.

24 и 25 июля, 3, 5, 7 и 8 августа установлены в качестве резервных дат сдачи экзаменов. ЕГЭ по всем учебным предметам начнется в 10:00. Приказ вступает в силу с 22 июня.