В Крыму впервые за два месяца за сутки не выявили ни одного зараженного коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Зараженных новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым за минувшие сутки не выявлено, выздоровели за весь период 389 человек, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов на своей странице "ВКонтакте".

Ранее Аксенов сообщал, что ни одного случая заражения новой коронавирусной инфекцией в Крыму не было выявлено 19 апреля.

"За 17 июня на территории Республики Крым не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией… Выздоровевших за весь период - 389 человек", - написал глава региона.

Он также попросил жителей и гостей республики, во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки, в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. "Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров", - отметил Аксенов.