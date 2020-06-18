Клишас: ни один из комитетов Совфеда не поддержит сокращение новогодних праздников

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Комитеты Совета Федерации не поддержат предложение о сокращении новогодних праздников, с которым ранее выступил сенатор Андрей Кутепов. Об этом в четверг заявил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Сейчас появляется много различных инициатив. Мы вчера с сенаторами обсуждали инициативу одного из наших коллег сократить новогодние праздники. Большинство сенаторов высказались категорически против этого предложения", - сказал Клишас.

По его словам, "ни один из комитетов Совета Федерации не поддержит это предложение".

Сенатор подчеркнул, что нерабочие дни, введенные в период пандемии, неравноценны новогодним праздничным дням. "Установление обязанности работать в новогодние праздники в качестве компенсации установленных на период пандемии нерабочих дней, является нарушением конституционного права на отдых и установленных законодательством гарантий, касающихся нерабочих праздничных дней, устанавливает дифференцированное правовое регулирование в отношении тех работников, которые в соответствии с указами продолжали осуществлять свою трудовую деятельность, что не согласуется с конституционными принципами равенства и справедливости", - пояснил Клишас.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил на отзыв главе Минтруда РФ Антону Котякову разработанный им законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году из-за уменьшения количества рабочих дней в этом году в связи с пандемией. Согласно пояснительной записке, "для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января за исключением 7 января", при этом "указанные изменения будут действовать только в 2021 году".