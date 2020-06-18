Медиков и волонтеров пригласят на парад Победы в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 18 июня. /ТАСС/. Медиков, волонтеров и сотрудников Управления Роспотребнадзора по Бурятии пригласят на парад Победы в Улан-Удэ, который пройдет 24 июня. Об этом написал в четверг на своей странице в Instagram глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Конечно, из-за ситуации с коронавирусом приняты повышенные меры безопасности, и формат немного меняется. Число зрителей будет ограничено. Приглашение на парад получат в первую очередь герои нашего времени - медицинские работники, работники Роспотребнадзора, волонтеры", - написал Цыденов.

Он отметил, что ветераны не смогут из-за пандемии коронавируса присутствовать на параде на площади Советов. "Но прямую трансляцию они, как и все жители республики, смогут увидеть на наших телеканалах", - отметил глава региона.

24 июня в параде на главной площади Улан-Удэ примут участие более 1 тыс. военнослужащих, около 50 единиц вооружения и техники, в том числе реактивные системы залпового огня "Торнадо", "Ураган", бронетранспортеры БТР-80, а также пусковые установки ОТРК "Искандер-М". Возглавит механизированную колонну военной техники легендарный танк Т-34, ранее восстановленный специалистами ремонтного подразделения округа.

Первая репетиция военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на площади Советов в Улан-Удэ состоялась 15 июня. Генеральная репетиция запланирована на 20 июня.

26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Выбор даты неслучаен - именно в этот день в 1945 году состоялся первый парад Победы на Красной площади.