Мурашко поддержал инициативу на получение мест в детсадах медработникам вне очереди

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал инициативу фракции "Единая Россия" закрепить на законодательном уровне право медицинских работников на первоочередное или внеочередное получение мест в детских садах.

"Первоочередной прием детей медиков в дошкольные образовательные организации - это тоже очень важный элемент, поскольку медицинский работник должен своевременно приступить к исполнению профессиональных обязанностей, тем самым социальную свою функцию обеспечить в полном объеме", - сказал он в четверг в ходе онлайн-совещания с представителями фракции.

С соответствующим предложением к Мурашко обратился секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Он напомнил, что сейчас такое преимущество имеют дети военнослужащих, пожарных, инвалидов, одиноких матерей и из многодетных семей, а также ряда других категорий граждан. "Мы считаем, что будет правильным дополнить этот перечень детьми медицинских работников. Это будет способствовать повышению привлекательности профессии", - заявил Турчак.

Кроме того, по его словам, единороссы также предлагают в качестве поддержки дать работникам первичного звена, которые не менее 15 лет проработали на селе, в рабочих поселках городского типа или в городах с численностью населения до 50 тысяч человек, право на приватизацию служебного жилья. "Мы считаем, что наши врачи этого заслужили", - подчеркнул Турчак.

"В канун дня медицинского работника, конечно, ваша инициатива выглядит очень своевременной. Считаю, что помощь в приватизации жилья медицинских работникам - это хорошая мера и ее обязательно надо поддержать", - поддержал Мурашко.