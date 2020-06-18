Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 0,91, в Москве - до 0,8

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России опустился в четверг до 0,91, а в Москве снизился до отметки в 0,8. За сутки показатели опустились на 0,04 и 0,11 соответственно, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Второй день подряд во всех десяти регионах с наибольшим количеством заболевших коэффициент, отражающий скорость распространения заболевания, держится ниже единицы.

Так, в Дагестане он составил 0,97, в Подмосковье и в Тульской области - 0,94, в Нижегородской и Калужской областях - 0,93, в Красноярском крае - 0,9, в Санкт-Петербурге - 0,86, в Ростовской области - 0,83, в Свердловской области 0,82. Самый низкий показатель - 0,8 - фиксируется в Москве.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.