Верховный суд не принял иск об оспаривании указа о проведении голосования 1 июля

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Верховный суд России отказал в принятии административного иска, оспаривающего указ президента о проведении 1 июля голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В принятии искового заявления от Рудяка Геннадия Ивановича об оспаривании указа президента РФ от 1 июня 2020 года "Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ" отказано. Оно возвращено в канцелярию", - сказали в суде.

Общероссийское голосование по закону о поправке к конституции, согласно указу президента РФ Владимира Путина, назначено на 1 июля.