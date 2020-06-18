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Голосование по поправкам в конституцию

Верховный суд не принял иск об оспаривании указа о проведении голосования 1 июля

Исковое заявление возвращено в канцелярию
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© Георгий Андреев/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Верховный суд России отказал в принятии административного иска, оспаривающего указ президента о проведении 1 июля голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"В принятии искового заявления от Рудяка Геннадия Ивановича об оспаривании указа президента РФ от 1 июня 2020 года "Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ" отказано. Оно возвращено в канцелярию", - сказали в суде.

Общероссийское голосование по закону о поправке к конституции, согласно указу президента РФ Владимира Путина, назначено на 1 июля.

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РоссияГолосование по поправкам в конституцию
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