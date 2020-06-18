Мишустин поздравил Юрия Соломина с юбилеем

"Бесконечно талантливый человек, Вы многие десятилетия несете ответственность за свой яркий талант. Талант артиста, режиссера, художественного руководителя знаменитого Малого театра, - говорится в телеграмме. - Драматические и комедийные, лирические и острохарактерные - самые разные образы, созданные Вами, объединены силой уникального дарования, неповторимой интонацией". "Многие из Ваших работ стали классикой мирового и отечественного кинематографа, а театральные роли признаны шедеврами драматического искусства", - подчеркнул премьер.

Мишустин отметил, что Юрий Соломин - человек одаренный и многогранный, состоявшийся как замечательный режиссер, художественный руководитель легендарного "Дома Островского". "Благодаря Вам здесь бережно сохраняют традиции и вместе с тем открыты интересным идеям, проектам", - отметил премьер-министр.

Ранее в интервью ТАСС Соломин рассказал, что отметит юбилей в кругу родных и близких.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Народный артист СССР (1988), Герой Труда РФ (2020). С 1988 г. по н. в. Юрий Соломин является художественным руководителем Государственного академического Малого театра. В общей сложности сыграл более чем в 50 фильмах и сериалах, в том числе таких, как "Адъютант его превосходительства", "Обыкновенное чудо", "ТАСС уполномочен заявить…" и других. Лауреат Государственной премии РФ (2001).