{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Росздравнадзора: почти 500 медиков умерли в России из-за коронавируса

Почти 500 медиков умерли в России из-за коронавируса - глава Росздравнадзора.

Пандемия коронавируса нового типа
В Липецкой области с 24 июня приступят ко второму этапу снятия ограничений из-за пандемии
По словам главного санитарного врача региона, в области сократилось количество очагов коронавируса в больницах
Читать полностью