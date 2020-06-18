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Пандемия коронавируса нового типа

Власти НАО утвердили план поэтапного снятия ограничения в округе

При этом в регионе уже сейчас сняты часть ограничительных мер, которые относятся к первому и второму этапу

ТАСС, 18 июня. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) утвердили трехэтапный план снятия ограничений, введенных в регионе из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в четверг сообщается в официальной группе администрации округа во "ВКонтакте".

Ранее в администрации НАО сообщили, что режим повышенной готовности в регионе будет действовать до 3 июля с некоторыми послаблениями.

"В НАО утвержден план поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса. План включает три этапа выхода из режима ограничений", - говорится в сообщении.

В округе уже снята часть ограничительных мер, которые относятся не только к первому (возобновлена работа салонов красоты, тренажерных залов и фитнес-центров), но и ко второму этапу (работают общественные бани с парильными отделениями, открыты частные организации дополнительного образования).

"Фактически мы уже подошли к третьему этапу снятия ограничений, сниматься они будут по решению главы региона при поддержке Роспотребнадзора", - поясняется в сообщении.

В НАО зафиксировано 90 случаев заражения коронавирусом, при этом 70 человек выздоровели и выписаны. С 22 мая в регионе действует масочный режим, ношение масок на улице не является обязательным.

Теги
РоссияНенецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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