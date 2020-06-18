Рособрнадзор: эпидситуация позволяет говорить о том, что нового переноса ЕГЭ не будет

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Эпидемическая ситуация в России позволяет говорить о том, что нового переноса ЕГЭ не будет. Об этом заявил в четверг врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе "Горячей линии ЕГЭ-2020".

"Сейчас у нас осталось почти две недели до экзамена, чуть больше. Пока мы не видим сигналов и обеспокоенности Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора [о том], что экзамен надо переносить. Мы когда это расписание объявляли, говорили, что обязательно будем следить за развитием ситуации. На сегодняшний день нет сигналов, говорящих о том, что экзамен необходимо переносить", - сказал Музаев.

Ранее Министерство просвещения РФ утвердило расписание проведения ЕГЭ. Пробные экзамены пройдут 29 и 30 июня. В пятницу, 3 июля, пройдут экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Экзамены по русскому языку состоятся 6 и 7 июля, по математике профильного уровня - 10 июля, по истории и физике - 13 июля, по обществознанию и химии - 16 июля. Иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский, за исключением "Говорения" - его сдадут 22 и 23 июля) и биологию выпускники школ будут сдавать 20 июля.

24 и 25 июля, 3, 5, 7 и 8 августа установлены в качестве резервных дат сдачи экзаменов. ЕГЭ по всем учебным предметам начнется в 10:00. Приказ вступает в силу с 22 июня.