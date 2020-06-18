PepsiCo и Mars меняют логотипы продуктов в рамках борьбы с расизмом

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Американская компания Quaker Oats, принадлежащая производителю прохладительных напитков PepsiCo, отказалась от логотипа сиропа для блинчиков Aunt Jemima, который продается 131 год. Компания признала, что оформление флаконов с сиропом "основано на расистском стереотипе". Фирма обещала изменить упаковку и торговую марку товара до конца 2020 года.

"Годами шла работа над обновлением этого бренда с тем, чтобы его воспринимали более подходящим и уважительным. Однако мы осознали теперь, что этого будет недостаточно", - признала в опубликованном в среду заявлении вице-президент и директор маркетинга Quaker Oats в Северной Америке Кристин Кропфл. "Мы стараемся путем ряда инициатив добиться прогресса на пути к расовому равноправию, но параллельно мы должны тщательно изучить ассортимент наших брендов и убедиться в том, что они отражают наши принципы и отвечают запросам потребителей", - отметила она.

Логотип придумали в 1889 году, прототипом изображенной на нем темнокожей женщины стала рабыня Нэнси Грин. Название сиропа заимствовано из песни "Старая тетушка Джемима", которую, согласно преданиям, исполняли рабы. Этот образ уже в конце XX века много раз подвергался критике за напоминание о рабовладельческом Юге времен Гражданской войны в США (1861-1865). Оформление сиропа неоднократно менялось, в последний раз в 1989 году маркетологи украсили образ Джемимы белым кружевным воротничком и жемчужными серьгами.

Компания Mars также решила изменить логотип бренда пропаренного риса Uncle Ben's с изображением афроамериканца. "Расизму нет места в обществе. Мы солидарны с темнокожим сообществом и нашими партнерами в борьбе за социальную справедливость, - говорится в заявлении корпорации. - Мы знаем о необходимости систематических изменений, это требует коллективных усилий". Когда будет представлен новый логотип и как он будет выглядеть, не уточняется.

Бренд Uncle Ben's был основан в 1943 году. С 1946 года на нем изображен пожилой афроамериканец в галстуке-бабочке: прототипом стал метрдотель одной из гостиниц Чикаго (штат Иллинойс). Как указала телекомпания NBC, ряд общественных деятелей в последние годы неоднократно говорили о недопустимости "использования изображения темнокожего мужчины в качестве лица белой компании". Кроме того, по их мнению, обращение "дядя" или "мальчик" вместо "мистер" в отношении афроамериканца отсылает ко временам расовой сегрегации в США.

В новость были внесены изменения (12:17 мск) - добавлен комментарий компании Uncle Ben's.