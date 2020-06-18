Каждое 11-е ДТП в России в 2019 году стало смертельным

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Каждое одиннадцатое ДТП в России в 2019 году привело к гибели людей. Об этом говорится в ежегодном докладе генерального прокурора Совету Федерации.

"Несмотря на определенные позитивные изменения, уровень дорожно-транспортной аварийности в стране остается по-прежнему высоким - каждое одиннадцатое ДТП, совершенное в минувшем году, было со смертельным исходом", - отмечается в документе.

Всего в 2019 году зарегистрировано более 164 тыс. ДТП, в которых погибли почти 17 тыс. человек и получили ранения разной степени тяжести свыше 21 тыс. человек. При этом водителями автобусов совершено более 5,5 тыс. ДТП, жертвами которых стали 246 человек, еще свыше 8,7 тыс. были ранены.