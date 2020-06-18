ВОЗ: около 11% населения России протестировано на коронавирус

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Порядка 11% населения России протестированы на коронавирус, статистика смертности от этой инфекции в стране реальная. Об этом заявила в четверг представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в ходе онлайн-брифинга, организованного Европейским региональным бюро организации, комментируя спекуляции в западных СМИ о якобы имевшем место занижении показателей смертности в РФ из-за пандемии.

Вуйнович обратила внимание, что Россия масштабно расширила базу тестирования, поэтому есть "хорошее понимание количества инфицированных и из-за этого складывается более реальная картинка числа смертей и показателей смертности от коронавируса". Она также отметила, что этот показатель может меняться в каждой стране в зависимости от того, в какой фазе там находится пандемия.

"На данный момент в России практически 11% населения протестировано, и из-за этого эта картина реальная", - сказала Вуйнович.

Она также напомнила рекомендации организации всем странам "внимательно следить за этим показателем, постоянно его рассматривать", чтобы ВОЗ было понятно, насколько опасен вирус, для какой группы населения и для какого возраста. Представитель ВОЗ подчеркнула, что организация не имеет претензий к статистике ни одной страны.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,3 млн человек, около 445 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 561 091 случай заражения, выздоровели 313 963 человека, умерли 7 660. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.