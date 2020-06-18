В СФ предлагают ужесточить наказание за кражу люков

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал и направит в Верховный суд законопроект, которым предлагается дополнить статью "Кража" новым квалифицирующим признаком - в отношении элементов оборудования централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в том числе люков. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

"Проектом федерального закона предлагается дополнить часть 3 статьи 158 УК РФ таким квалифицирующим признаком, как совершение кражи в отношении элементов оборудования централизованных систем водоснабжения и водоотведения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Санкция ч. 3 статьи 158 УК РФ предполагает в том числе до шести лет лишения свободы. По словам Кутепова, в настоящее время вопросы хищения оборудования и элементов централизованных систем водоснабжения и водоотведения подпадает под статью "Кража" без дополнительной квалификации или под мелкое хищение. Подобная ситуация, по словам сенатора, влечет за собой частое прекращение судебных разбирательств по общим основаниям. Как говорится в пояснительной записке, в 2018 году в результате хищения люкового оборудования петербургский водоканал получил убыток в общем размере более 1,6 млн рублей, а в 2019 году - уже более 2 млн рублей.

"Это совокупные потери, при том что каждый единичный случай по своим масштабам может и не квалифицироваться в качестве уголовно наказуемого деяния. Это связано в том числе с применением института малозначительности деяния, когда противоправные действия лица, формально содержащие состав правонарушения, не квалифицируются в качестве такового из-за незначительности ущерба, нанесенного в результате их совершения. В отношении люкового оборудования это и неудивительно, поскольку стоимость комплекта соответствующего имущества составляет около 4 тыс. рублей, а крышки люка - 2 тыс. рублей", - подчеркнул сенатор.

По его словам, хищение крышек люков может привести к опасным последствиям, так как оставшиеся открытыми люки становятся причиной серьезных повреждений и гибели людей, упавших в колодец.

Также законопроектом вносятся изменения в статью 175 УК РФ ("Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем"), она дополняется новым квалифицирующим признаком - преступления в отношении элементов оборудования централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Документ дополняет УК РФ положениями о наказании за самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения либо приведение их в негодность.