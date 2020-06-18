За год ГП 72 раза требовала удалить информацию, оскорбляющую госсимволы или органы власти

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России в 2019 году 72 раза применяла новые полномочия требовать удаления из интернета информации, оскорбляющей в неприличной форме и выражающей явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции РФ или органам власти. Об этом говорится в ежегодном докладе генерального прокурора Совету Федерации.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации за год в Роскомнадзор внесено 72 требования о принятии мер по удалению размещенных на 361 странице сайтов в сети Интернет таких сведений", - говорится в докладе. Так, в мае прошлого года на основании материалов прокуратуры Чеченской Республики Роскомнадзор принял меры к удалению размещенных на YouTube видеозаписей с выступлениями террориста Шамиля Басаева и комментариев к ним, оскорбляющих Россию, ее население, государственный герб и осуществляющие органы государственной власти. В сентябре прошлого года Роскомнадзор по требованию прокуратуры удалил с информационных ресурсов изображения и комментарии, в неприличной форме оскорбляющие Конституцию, государственные флаг и гимн России.