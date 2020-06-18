Детские лагеря в Кировской области начнут работу с 3 июля

КИРОВ, 18 июня. /ТАСС/. Детские оздоровительные лагеря начнут работу в Кировской области с 3 июля, за лето в них смогут отдохнуть более 8 тыс. ребят. При этом в лагерях не будет родительских дней, а детям не разрешат покидать территорию из-за опасности распространения коронавируса, сообщается в четверг в Telegram правительства области.

"С 3 июля свою работу начнет 21 загородный лагерь в Кировской области. В первую смену планируется оздоровить 2 100 детей, а всего в 2020 году - более 8 тыс.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что часть лагерей уже получили разрешение на работу, остальные устраняют выявленные проверяющими организациями замечания.

В этом году ввели ограничения. "Лагеря будут работать в закрытом режиме - не предусмотрено проведение родительских дней, не предполагается выезд за территорию детей и сотрудников. И у взрослых, и у юных кировчан в обязательном порядке перед прибытием в лагерь будут брать анализы на коронавирус, средства на эти цели выделят из областного бюджета", - уточняется в сообщении.

Кировская область постепенно снимает введенные из-за пандемии меры ограничения. В регионе работают производственные предприятия, сельхозорганизации, строительные организации, небольшие магазины, открыты многофункциональные центры. При этом, по данным управления Роспотребнадзора по Кировской области, ситуация в регионе остается нестабильной, продолжает действовать режим повышенной готовности, режим самоизоляции граждан продлен до 22 июня.

С 12 мая жителям области разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Также с 12 мая открылись рынки и непродовольственные магазины площадью до 400 кв. метров с отдельным входом. С 21 мая в регионе возобновили работу парикмахерские и фитнес-центры при условии проведения только индивидуальных занятий с тренером. С 9 июня начали работу небольшие магазины в торговых центрах, а с 16 июня открылись музеи и библиотеки, а также летние кафе.

В Кировской области за сутки выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом, всего заразились 2 793 человека. 419 пациентов проходят лечение амбулаторно, в инфекционных госпиталях находятся 625 человек, умерло 32 человека.